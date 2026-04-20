В КДК РФС рассказали, будет ли рассмотрено поведение Кордобы на ближайшем заседании

Глава контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Артур Григорьянц ответил «СЭ» на вопрос о том, будет ли на ближайшем заседании рассмотрено поведение нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в матче 25-го тура РПЛ против «Балтики» (2:2).

Ранее в Telegram-канале журналиста Ивана Карпова появилась видеозапись, на которой нападающий «быков» предположительно показывает оскорбительный жест голкиперу «Балтики» Ивану Кукушкину.

«Во-первых, видео весьма неинформативно. Во-вторых, в рапорте делегата отсутствует запись. В протоколе также отсутствует запись. Никаких заявлений от Кукушкина также нет в материалах. Пока проводим проверку, переговорим еще с делегатом по данному вопросу. На сегодняшний день у КДК нет оснований для вынесения этого дела на рассмотрение», — сказал Григорьянц «СЭ».

Ближайшее заседание КДК пройдет во вторник, 21 апреля. Согласно повестке, опубликованной РФС, комитет рассмотрит неподобающее поведение «Краснодара» в матче с «Балтикой» (пять предупреждений футболистов и одного официального лица клуба) и задержку выхода «быков» перед началом матча.

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