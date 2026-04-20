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В КДК РФС рассказали, будет ли рассмотрено поведение Кордобы на ближайшем заседании

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба (справа) и защитник «Балтики» Кевин Андраде.
Фото ФК «Краснодар»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Артур Григорьянц ответил «СЭ» на вопрос о том, будет ли на ближайшем заседании рассмотрено поведение нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в матче 25-го тура РПЛ против «Балтики» (2:2).

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Ранее в Telegram-канале журналиста Ивана Карпова появилась видеозапись, на которой нападающий «быков» предположительно показывает оскорбительный жест голкиперу «Балтики» Ивану Кукушкину.

«Во-первых, видео весьма неинформативно. Во-вторых, в рапорте делегата отсутствует запись. В протоколе также отсутствует запись. Никаких заявлений от Кукушкина также нет в материалах. Пока проводим проверку, переговорим еще с делегатом по данному вопросу. На сегодняшний день у КДК нет оснований для вынесения этого дела на рассмотрение», — сказал Григорьянц «СЭ».

Ближайшее заседание КДК пройдет во вторник, 21 апреля. Согласно повестке, опубликованной РФС, комитет рассмотрит неподобающее поведение «Краснодара» в матче с «Балтикой» (пять предупреждений футболистов и одного официального лица клуба) и задержку выхода «быков» перед началом матча.

Джон Кордоба с&nbsp;кубком чемпиона РПЛ после победы &laquo;Краснодара&raquo; в&nbsp;2025 году..Джон Кордоба: история нападающего «Краснодара»

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 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
10
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
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 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
12
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
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31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
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