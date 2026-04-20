Сегодня, 17:35

Полузащитник ЦСКА Глебов выбыл на три-четыре недели

Алина Савинова
Кирилл Глебов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов пропустит от трех до четырех недель из-за травмы, сообщает пресс-служба армейцев.

20-летний футболист получил повреждение в матче 25-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1) 18 апреля и был заменен на 43-й минуте.

«По результатам МРТ у Кирилла Глебова диагностировано повреждение двуглавой мышцы бедра. Ориентировочный срок лечения — три-четыре недели. Кирилл уже приступил к реабилитации», — говорится в заявлении ЦСКА.

Глебов в сезоне-2025/26 провел 32 матча за московскую команду во всех турнирах, забил семь голов и сделал три результативные передачи.

Победы «Спартака» и «Зенита», ничья «Краснодара» с «Балтикой»: голы дня
«Локо» обыграл «Оренбург», ничья «Крыльев» и ЦСКА: все голы дня
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Волга»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Черноморец»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Факел»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Ротор»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» обыграл «Ростов»: видео
«Енисей» — «Челябинск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Болонья»: Лига Европы, ответный матч 1/4 финала, видеообзор
«Ноттингем Форест» — «Порту»: Лига Европы, ответный матч 1/4 финала, видеообзор
«Бетис» — «Брага»: Лига Европы, ответный матч 1/4 финала, видеообзор
«Сельта» — «Фрайбург»: Лига Европы, ответный матч 1/4 финала, видеообзор
«Бавария» — «Реал»: Лига чемпионов, ответный матч 1/4 финала, видеообзор
«Арсенал» — «Спортинг»: Лига чемпионов, ответный матч 1/4 финала, видеообзор
«Ливерпуль» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, ответный матч 1/4 финала, видеообзор
«Атлетико» — «Барселона»: Лига чемпионов, ответный матч 1/4 финала, видеообзор
«Акрон» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Краснодар»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Спартак»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Сочи»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Пари НН»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 45-17 55
2
 Краснодар 25 16 6 3 51-19 54
3
 Локомотив 25 13 9 3 51-33 48
4
 Балтика 25 11 12 2 36-15 45
5
 Спартак 25 13 6 6 41-33 45
6
 ЦСКА 25 13 4 8 37-27 43
7
 Динамо 25 9 8 8 44-36 35
8
 Рубин 25 9 8 8 24-26 35
9
 Ахмат 25 8 7 10 30-34 31
10
 Ростов 25 6 8 11 19-27 26
11
 Акрон 25 5 8 12 31-44 23
12
 Динамо Мх 25 5 8 12 15-31 23
13
 Кр. Советов 25 5 8 12 26-45 23
14
 Пари НН 25 6 4 15 21-40 22
15
 Оренбург 25 4 8 13 24-37 20
16
 Сочи 25 4 3 18 22-53 15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.04 17:30 Сочи – Кр. Советов - : -
21.04 19:45 ЦСКА – Ростов - : -
22.04 17:30 Оренбург – Пари НН - : -
22.04 19:45 Динамо – Рубин - : -
22.04 19:45 Локомотив – Зенит - : -
23.04 17:30 Акрон – Динамо Мх - : -
23.04 19:45 Спартак – Краснодар - : -
23.04 19:45 Ахмат – Балтика - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 14
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 9
Хуан Хосе Касерес
Хуан Хосе Касерес

Динамо

 6
И К Ж
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 21 1 4
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 23 1 2
Виктор Мелехин
Виктор Мелехин

Ростов

 23 1 2
Вся статистика

