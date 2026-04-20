Полузащитник ЦСКА Глебов выбыл на три-четыре недели

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов пропустит от трех до четырех недель из-за травмы, сообщает пресс-служба армейцев.

20-летний футболист получил повреждение в матче 25-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1) 18 апреля и был заменен на 43-й минуте.

«По результатам МРТ у Кирилла Глебова диагностировано повреждение двуглавой мышцы бедра. Ориентировочный срок лечения — три-четыре недели. Кирилл уже приступил к реабилитации», — говорится в заявлении ЦСКА.

Глебов в сезоне-2025/26 провел 32 матча за московскую команду во всех турнирах, забил семь голов и сделал три результативные передачи.

