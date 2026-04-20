Кондаков: «Благодарен команде, тренерам и болельщикам за поддержку после «Спартака». Никакого давления»
Полузащитник «Зенита» Даниил Кондаков рассказал «СЭ», как ему удалось переключить внимание после решающего промаха в серии пенальти против «Спартака» в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.
— В матче с махачкалинским «Динамо» ты помог принести очень важную победу, которая вывела «Зенит» на первое место. Многие СМИ очень позитивно тебя оценивают уже. Как ты реагируешь на все это внимание к тебе?
— Отношусь к этому максимально спокойно. Если честно, даже не очень понимаю, откуда такие эпитеты и оценки. Моя задача — хорошо работать на тренировках, стараться заработать шанс получить игровое время. А когда такой шанс выпадает, то нужно его использовать и приносить пользу команде, что и удалось сделать в прошлой игре. Ни о чем другом сейчас не думаю.
— Как удалось переключиться и сохранить силы после незабитого пенальти в матче со «Спартаком»? Как выдержать давление болельщиков?
— Никакого давления особо и не было. Наоборот, и болельщики, и партнеры по команде, и тренерский штаб меня поддержали, за что всем очень благодарен. В любом случае, этот момент уже в прошлом, нужно смотреть и двигаться вперед. Нам предстоят важные игры, — сказал Кондаков «СЭ» в микст-зоне после победы над махачкалинским «Динамо» (1:0) в 25-м туре РПЛ.
После 25 туров чемпионата России-2025/26 «Зенит» возглавляет турнирную таблицу с 55 очками, опережая идущий вторым «Краснодар» на 1 очко.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|13
|9
|1
|3
|21-12
|28
|
2
|Зенит
|12
|9
|0
|3
|27-13
|27
|
3
|ЦСКА
|12
|7
|4
|1
|21-12
|25
|
4
|Спартак
|12
|7
|2
|3
|21-10
|23
|
5
|Краснодар
|12
|6
|5
|1
|20-14
|23
|
6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
|14-12
|16
|
7
|Ростов
|12
|4
|3
|5
|13-17
|15
|
8
|Крылья Советов
|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
|
9
|Рубин
|13
|3
|6
|4
|13-18
|15
|
10
|Балтика
|12
|3
|5
|4
|15-13
|14
|
11
|Динамо Мх
|12
|4
|1
|7
|16-23
|13
|
12
|Акрон
|12
|2
|6
|4
|15-21
|12
|
13
|Локомотив
|12
|2
|5
|5
|16-16
|11
|
14
|Ахмат
|13
|2
|5
|6
|15-19
|11
|
15
|Родина
|12
|2
|3
|7
|13-27
|9
|
16
|Факел
|13
|1
|3
|9
|8-21
|6
|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|1 : 0
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|2 : 0
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|- : -
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|- : -
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|- : -
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|- : -
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|- : -
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|11
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|12
|1
|3
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1