Кондаков: «Благодарен команде, тренерам и болельщикам за поддержку после «Спартака». Никакого давления»

Полузащитник «Зенита» Даниил Кондаков рассказал «СЭ», как ему удалось переключить внимание после решающего промаха в серии пенальти против «Спартака» в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

— В матче с махачкалинским «Динамо» ты помог принести очень важную победу, которая вывела «Зенит» на первое место. Многие СМИ очень позитивно тебя оценивают уже. Как ты реагируешь на все это внимание к тебе?

— Отношусь к этому максимально спокойно. Если честно, даже не очень понимаю, откуда такие эпитеты и оценки. Моя задача — хорошо работать на тренировках, стараться заработать шанс получить игровое время. А когда такой шанс выпадает, то нужно его использовать и приносить пользу команде, что и удалось сделать в прошлой игре. Ни о чем другом сейчас не думаю.

— Как удалось переключиться и сохранить силы после незабитого пенальти в матче со «Спартаком»? Как выдержать давление болельщиков?

— Никакого давления особо и не было. Наоборот, и болельщики, и партнеры по команде, и тренерский штаб меня поддержали, за что всем очень благодарен. В любом случае, этот момент уже в прошлом, нужно смотреть и двигаться вперед. Нам предстоят важные игры, — сказал Кондаков «СЭ» в микст-зоне после победы над махачкалинским «Динамо» (1:0) в 25-м туре РПЛ.

После 25 туров чемпионата России-2025/26 «Зенит» возглавляет турнирную таблицу с 55 очками, опережая идущий вторым «Краснодар» на 1 очко.

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