Агент Роберто Фернандеса подтвердил, что футболист подписал контракт с «Динамо»
Альберто Ромеро, агент защитника «Гуарани» Роберто Фернандеса, подтвердил, что футболист перешел в московское «Динамо».
«Да, это правда. Фернандес подписал контракт с «Динамо», — приводит Sport24 слова Ромеро.
Ранее «СЭ» сообщал, что трансфер 22-летнего Фернандеса обойдется бело-голубым в 3 миллиона евро, парагваец подпишет контракт с клубом на 5 лет.
В воскресенье, 24 июля, Фернандес посетил матч 2-го тура РПЛ «Динамо» — «Торпедо» (4:0).
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|1
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|4
|
3
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
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|4
|
5
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|2
|1
|1
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|4
|
6
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|1
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|4
|
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|
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|2
|0
|1
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|3-6
|1
|
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|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
16
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|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
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ЖК
|Г
|
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Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
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Крылья Советов
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Николай Комличенко
Ростов
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
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|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
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Урал
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|1
|0
|
|
Александр Черников
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