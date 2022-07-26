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Сегодня, 13:50

Агент Роберто Фернандеса подтвердил, что футболист подписал контракт с «Динамо»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Альберто Ромеро, агент защитника «Гуарани» Роберто Фернандеса, подтвердил, что футболист перешел в московское «Динамо».

«Да, это правда. Фернандес подписал контракт с «Динамо», — приводит Sport24 слова Ромеро.

Ранее «СЭ» сообщал, что трансфер 22-летнего Фернандеса обойдется бело-голубым в 3 миллиона евро, парагваец подпишет контракт с клубом на 5 лет.

В воскресенье, 24 июля, Фернандес посетил матч 2-го тура РПЛ «Динамо» — «Торпедо» (4:0).

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-07-26-agent-roberto-fernandesa-podtverdil-podpisaniye-kontrakta-s-dinamo
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