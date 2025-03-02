В «Факеле» заявили, что обратятся в ЭСК РФС по итогам матча с «Химками»
В пресс-службе «Факела» заявили «СЭ», что клуб намерен обратить внимание ЭСК РФС на работу бригады Евгения Кукуляка в матче 19-го тура РПЛ с «Химками» (0:1).
«Арбитр встречи, в частности, по нашему мнению, упустил эпизод, произошедший в штрафной хозяев поля на 55-й минуте. Игрок красно-черных Даниэль Фернандес рукой прервал полет мяча. При этом рука явно увеличивает площадь тела. Клуб считает, что арбитр встречи ошибочно не назначил одиннадцатиметровый удар в ворота подмосковных «Химок». Также на момент не отреагировала и бригада ВАР», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.
«Факел» после 19-го тура занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России-2024/25, набрав 14 очков. «Химки» благодаря победе поднялись на 12-ю строчку с 19 очками.
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