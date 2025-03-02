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2 марта 2025, 20:11

Дркушич: «В «Зените» есть чемпионский настрой, это чувствуется на каждой тренировке»

Сергей Ярошенко

Защитник «Зенита» Ваня Дркушич рассказал о настрое внутри команды после 19-го тура РПЛ против ЦСКА (0:0).

«В «Зените» сто процентов есть чемпионский настрой, это чувствуется на каждой тренировке, это было видно во время товарищеских матчей. Сейчас каждый игрок полностью сфокусирован и мотивирован. Ничья с ЦСКА не отодвигает нас от цели, все еще возможно — сейчас только начало второй части чемпионата. Так что посмотрим, что будет. Мы настроены бороться до конца», — цитирует Дркушича «РБ Спорт».

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 40 очками, опережая «Спартак» (40 очков) и «Краснодар» (40 очков) по дополнительным показателям.

Источник: РБ Спорт
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Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Ваня Дркушич
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 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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26.07 00:00 Динамо – Кр. Советов - : -
26.07 00:00 Спартак – Родина - : -
26.07 00:00 Оренбург – Ростов - : -
26.07 00:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 00:00 ЦСКА – Балтика - : -
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