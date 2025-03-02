Дркушич: «В «Зените» есть чемпионский настрой, это чувствуется на каждой тренировке»
Защитник «Зенита» Ваня Дркушич рассказал о настрое внутри команды после 19-го тура РПЛ против ЦСКА (0:0).
«В «Зените» сто процентов есть чемпионский настрой, это чувствуется на каждой тренировке, это было видно во время товарищеских матчей. Сейчас каждый игрок полностью сфокусирован и мотивирован. Ничья с ЦСКА не отодвигает нас от цели, все еще возможно — сейчас только начало второй части чемпионата. Так что посмотрим, что будет. Мы настроены бороться до конца», — цитирует Дркушича «РБ Спорт».
«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 40 очками, опережая «Спартак» (40 очков) и «Краснодар» (40 очков) по дополнительным показателям.
Источник: РБ Спорт
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|Оренбург – Ростов
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