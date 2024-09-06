Отец Тюкавина рассказал, что форвард отклонил предложение «Зенита»

Александр Тюкавин, отец нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, признался, что «Зенит» был заинтересован в трансфере его сына.

«Косте делал предложение «Зенит», но переход в эту команду не состоялся. И это было его решение. Он просто ответил на это предложение: «Нет». И я уважаю его выбор», — цитирует Тюкавина-старшего Metaratings.

22-летний нападающий является воспитанником бело-голубых. В текущем сезоне Тюкавин провел восемь матчей во всех турнирах, забил один мяч и сделал две результативные передачи.

Контракт футболиста с московским клубом истекает летом 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 16 миллионов евро.