Гендиректор ЦСКА: «Вест Хэм» так и не расплатился за Влашича. Мы обратились в ФИФА»
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев — о ситуации с выплатами за трансфер полузащитника Николы Влашича в «Вест Хэм».
— «Вест Хэм» по-прежнему не расплатился с ЦСКА за трансфер Николы Влашича?
— Исчерпав все способы мирного разрешения данного вопроса, мы обратились в Палату по разрешению споров ФИФА. Какие варианты мы только не предлагали «Вест Хэму», но теперь это уже юрисдикция палаты ФИФА. К сожалению, сейчас она завалена подобными исками и рассматривает их не так быстро, как хотелось бы.
— Когда будет вынесен вердикт по делу Влашича?
— Думаю, в течение месяца.
— «Вест Хэм» должен ЦСКА 22,5 миллиона евро?
— Порядка 18 миллионов. Похожий случай был рассмотрен в отношении нашего иска к японскому клубу «Вегалта», в который перешел Нисимура. Японцы сначала в принципе отказывались нам платить. В итоге, дойдя до CAS, мы свою правоту доказали. «Вегалту» обязали выплатить ЦСКА причитающуюся сумму. Однако японцы сослались на то, что в виду международной ситуации, санкций в отношении России платеж осуществить нереально.
— Ваши действия?
— Тогда мы обратились в ФИФА. Дело довольно долго рассматривалось, но решение принято в нашу пользу. «Вегалте» теперь запрещено регистрировать новых игроков до момента расчета с ЦСКА. Другое дело, что ФИФА допускает одну оговорку в таких случаях.
— Какую?
— Только если будут предоставлены абсолютно неопровержимые юридические доказательства невозможности платежа, решение может быть пересмотрено. Тем не менее, на сегодняшний день мы уже имеем прецедент.
— Значит, есть надежда, что дело Влашича вы все-таки выиграете?
— Надеюсь. Понятно, что с Великобританией самая сложная ситуация, однако мы намерены идти до конца и используем все способы, которые позволяют нам регламент и нормы закона.
«Вест Хэм» купил Влашича у ЦСКА в августе 2021 года. Согласно данным портала Transfermarkt.com, сумма трансфера составила 30 миллионов евро.
В данный момент хорват выступает за «Торино» на правах аренды из «Вест Хэма».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|15
|3
|2
|53-10
|48
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|20
|10
|2
|8
|31-29
|32
|
7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
8
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
9
|Сочи
|20
|8
|4
|8
|29-39
|28
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
|Пари НН
|20
|5
|4
|11
|23-37
|19
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
|Торпедо
|20
|2
|4
|14
|12-33
|10
|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|- : -
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4