Гендиректор ЦСКА: «Вест Хэм» так и не расплатился за Влашича. Мы обратились в ФИФА»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев — о ситуации с выплатами за трансфер полузащитника Николы Влашича в «Вест Хэм».

— «Вест Хэм» по-прежнему не расплатился с ЦСКА за трансфер Николы Влашича?

— Исчерпав все способы мирного разрешения данного вопроса, мы обратились в Палату по разрешению споров ФИФА. Какие варианты мы только не предлагали «Вест Хэму», но теперь это уже юрисдикция палаты ФИФА. К сожалению, сейчас она завалена подобными исками и рассматривает их не так быстро, как хотелось бы.

— Когда будет вынесен вердикт по делу Влашича?

— Думаю, в течение месяца.

— «Вест Хэм» должен ЦСКА 22,5 миллиона евро?

— Порядка 18 миллионов. Похожий случай был рассмотрен в отношении нашего иска к японскому клубу «Вегалта», в который перешел Нисимура. Японцы сначала в принципе отказывались нам платить. В итоге, дойдя до CAS, мы свою правоту доказали. «Вегалту» обязали выплатить ЦСКА причитающуюся сумму. Однако японцы сослались на то, что в виду международной ситуации, санкций в отношении России платеж осуществить нереально.

— Ваши действия?

— Тогда мы обратились в ФИФА. Дело довольно долго рассматривалось, но решение принято в нашу пользу. «Вегалте» теперь запрещено регистрировать новых игроков до момента расчета с ЦСКА. Другое дело, что ФИФА допускает одну оговорку в таких случаях.

— Какую?

— Только если будут предоставлены абсолютно неопровержимые юридические доказательства невозможности платежа, решение может быть пересмотрено. Тем не менее, на сегодняшний день мы уже имеем прецедент.

— Значит, есть надежда, что дело Влашича вы все-таки выиграете?

— Надеюсь. Понятно, что с Великобританией самая сложная ситуация, однако мы намерены идти до конца и используем все способы, которые позволяют нам регламент и нормы закона.

«Вест Хэм» купил Влашича у ЦСКА в августе 2021 года. Согласно данным портала Transfermarkt.com, сумма трансфера составила 30 миллионов евро.

В данный момент хорват выступает за «Торино» на правах аренды из «Вест Хэма».