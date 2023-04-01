В субботу, 1 апреля состоится матч 21-го тура РПЛ между «Пари НН» и «Локомотивом».

Встреча пройдет на стадионе «Нижний Новгород» и начнется в 14.00 по московскому времени.

«Локомотив» занимает 11-е место в турнирной таблице с 22 очками, «Пари НН» идет на 13-й строчке с 19 очками.

За онлайн-трансляцией матча можно следить на сайте «СЭ», прямая видеотрансляция будет доступна на сайте matchtv.ru по этой ссылке и на канале «Матч Премьер».