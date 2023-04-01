Полузащитник «Факела» Якимов: «Хотим забрать у ЦСКА три очка»

Полузащитник «Факела» Вячеслав Якимов поделился ожиданиями от матча 21-го тура РПЛ против ЦСКА.

«Мы очень довольны, что набрали три очка в последнем матче с «Сочи», получилось выиграть. Сейчас уже все забыли, настраиваемся на следующую игру. Ждем дома ЦСКА и хотим забрать у них три очка. Готовимся как обычно. Такой же микроцикл», — приводит слова Якимова «РБ Спорт».

Матч «Факел» — ЦСКА пройдет 2 апреля в Воронеже и начнется в 16:30 мск.