«Спартак» показал слова Романова и Зобнина из раздевалки после победы над ЦСКА
Пресс-служба «Спартака» в Telegram-канале опубликовала видео с речью из раздевалки исполняющего обязанности главного тренера Вадима Романова и капитана Романа Зобнина после победы над ЦСКА (1:0) в 16-м туре РПЛ.
«Я всегда говорил о том, что вы самые лучшие в чемпионате. Вы можете победить абсолютно любого соперника. Сегодня это получилось. Вы лучшие!» — сказал Романов.
«Вы бились как воины! Хочется видеть такое в каждой игре!» — добавил Зобнин.
«Спартак» провел первый матч после отставки Деяна Станковича. С 28 очками красно-белые занимают шестое место в РПЛ.
Источник: ФК «Спартак»
