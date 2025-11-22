Футбол
22 ноября, 23:57

«Спартак» показал слова Романова и Зобнина из раздевалки после победы над ЦСКА

Игнат Заздравин
Корреспондент

Пресс-служба «Спартака» в Telegram-канале опубликовала видео с речью из раздевалки исполняющего обязанности главного тренера Вадима Романова и капитана Романа Зобнина после победы над ЦСКА (1:0) в 16-м туре РПЛ.

«Я всегда говорил о том, что вы самые лучшие в чемпионате. Вы можете победить абсолютно любого соперника. Сегодня это получилось. Вы лучшие!» — сказал Романов.

«Вы бились как воины! Хочется видеть такое в каждой игре!» — добавил Зобнин.

«Спартак» провел первый матч после отставки Деяна Станковича. С 28 очками красно-белые занимают шестое место в РПЛ.

Источник: ФК «Спартак»
Вадим Романов
Роман Зобнин
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
  • Kamelot_abandoned

    "Вы можете победить абсолютно любого соперника. Сегодня это получилось. Вы лучшие!" "Красно-белые занимают шестое место в РПЛ." Не хотят, значит.

    23.11.2025

  • Lars Berger

    Вперёд, "Спартак"!

    23.11.2025

