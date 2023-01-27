В ЦСКА назвали вымыслом информацию об интересе к Дзюбе

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о возможном переходе нападающего Артема Дзюбы в армейский клуб.

«Информация о заинтересованности ЦСКА в подписании Артема Дзюбы не имеет под собой абсолютно никаких оснований. Однозначный вымысел», — сказал Брейдо «СЭ».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Дзюба может продолжить карьеру в ЦСКА.

С 3 ноября 2022 года 34-летний футболист является свободным агентом. Последним клубом россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.