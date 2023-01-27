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Сиссе: «В «Фулхэме» при Йокановиче я получал мало времени на поле, но мы хорошо ладили»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Урала» Ибраима Сиссе высказался о работе с тренером Славишей Йокановичем в «Фулхэме».

«Трудно найти футбол на планете лучше, чем в Англии. К сожалению, я получал мало времени на поле. Я не мог объяснить, почему так получилось. Тренер (Славиша Йоканович) так и не поговорил со мной, поэтому у меня нет никаких объяснений от него. Часто мне поступали предложения из других клубов, но не удавалось договориться. Мы с Йокановичем не поддерживали связь с того момента, как наши пути разошлись. Но при этом мы хорошо ладили. Я с нетерпением жду новой встречи с ним!» – приводит слова Сиссе Metaratings.ru.

Сиссе выступал за «Фулхэм» с 2017 по 2020 годы, провел 13 матчей и не отметился результативными действиями. Йоканович работал в английской команде с 2015 по 2018 годы. С июня 2022 года сербский специалист возглавляет московское «Динамо».

Источник: Metaratings

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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Манчестер Сити
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П1

29%

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Х2

25%

2.08

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Елена Рыбакина
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П1

26%

2.06

П2

22%

1.82

ТБ 23.5

15%

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Бавария
Айнтрахт Ф

Ф1(-1.5)

22%

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ТБ 3.5

18%

1.86

обе забьют - да

16%

1.56
ФК Урал
ФК Фулхэм
Славиша Йоканович
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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