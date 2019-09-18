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В четверг пройдет второе заседание попечительского совета РФС

14:48

В Москве пройдет второе заседание попечительского совета Российского футбольного союза (РФС), информирует РБК. На встрече, которая пройдет в четверг, ожидается заключение соглашения РФС с новым партнером, а также обсуждение новой коммуникационной стратегии союза.

Это будет второе заседание совета, который возглавляет совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон. Первое состоялось в начале июля.

На заседании будут обсуждаться развитие футбола в школах, новые коммуникационная и маркетинговые стратегии РФС, а также основные стратегические вопросы, касающиеся российского футбола.

Члены совета собираются обсудить и предложения, который должны войти в повестку заседания совета при президенте по развитию физкультуры и спорта.

В заседании помимо Михельсона примут участие министр спорта Павел Колобков, президент РФС Александр Дюков, руководители Газпромбанка, РЖД, ПАО «ТМК», «Трансмашхолдинга» и ТАИФа.

РФС может подписать соглашение о привлечении нового партнера. Это будет крупная компания.

Дополнительная информация

https://sportrbc.ru/news/5d8201679a7947b426eba57f

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