В четверг пройдет второе заседание попечительского совета РФС

В Москве пройдет второе заседание попечительского совета Российского футбольного союза (РФС), информирует РБК. На встрече, которая пройдет в четверг, ожидается заключение соглашения РФС с новым партнером, а также обсуждение новой коммуникационной стратегии союза.

Это будет второе заседание совета, который возглавляет совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон. Первое состоялось в начале июля.



На заседании будут обсуждаться развитие футбола в школах, новые коммуникационная и маркетинговые стратегии РФС, а также основные стратегические вопросы, касающиеся российского футбола.

Члены совета собираются обсудить и предложения, который должны войти в повестку заседания совета при президенте по развитию физкультуры и спорта.

В заседании помимо Михельсона примут участие министр спорта Павел Колобков, президент РФС Александр Дюков, руководители Газпромбанка, РЖД, ПАО «ТМК», «Трансмашхолдинга» и ТАИФа.



РФС может подписать соглашение о привлечении нового партнера. Это будет крупная компания.



