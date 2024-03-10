В «Ахмате» сообщили, что не будут подавать запрос в ЭСК после удаления Харина: «Смысл? Бумагу переводить?»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре с «СЭ» поделился мнением о судействе в матче 20-го тура РПЛ против «Динамо» (0:2).

«Это наше внутреннее дело. Команда — семья. Все должно оставаться внутри. То, что он подвел команду, Евгений сам понимает. Считаю, что судейство было немного необъективным. Подавать запрос в ЭСК? Смысл? Бумагу переводить?», — сказал Айдамиров «СЭ».

В конце первого тайма полузащитник «Ахмата» Евгений Харин получил вторую желтую карточку за симуляцию в штрафной площади «Динамо», после чего оставил грозненцев в меньшинстве.

На данный момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 2 очка. «Ахмат» располагается на 12-й строчке (20 очков).

В следующем туре «Динамо» сыграет на выезде против «Оренбурга», а «Ахмат» проведет домашнюю встречу с «Сочи». Оба матча состоятся 24 апреля.