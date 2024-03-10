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10 марта, 14:28

В «Ахмате» сообщили, что не будут подавать запрос в ЭСК после удаления Харина: «Смысл? Бумагу переводить?»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре с «СЭ» поделился мнением о судействе в матче 20-го тура РПЛ против «Динамо» (0:2).

«Это наше внутреннее дело. Команда — семья. Все должно оставаться внутри. То, что он подвел команду, Евгений сам понимает. Считаю, что судейство было немного необъективным. Подавать запрос в ЭСК? Смысл? Бумагу переводить?»,  сказал Айдамиров «СЭ».

В конце первого тайма полузащитник «Ахмата» Евгений Харин получил вторую желтую карточку за симуляцию в штрафной площади «Динамо», после чего оставил грозненцев в меньшинстве.

На данный момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 2 очка. «Ахмат» располагается на 12-й строчке (20 очков).

В следующем туре «Динамо» сыграет на выезде против «Оренбурга», а «Ахмат» проведет домашнюю встречу с «Сочи». Оба матча состоятся 24 апреля.

Евгений Харин
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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30.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
30.03 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 00:00
Локомотив – Краснодар
 - : -
30.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 00:00
Рубин – Ахмат
 - : -
30.03 00:00
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 00:00
Факел – Оренбург
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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