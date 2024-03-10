Гладилин: «Ни на каком классе «Спартак» не выиграет у «Факела», это сейчас невозможно»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин считает, что московская команда не сможет одержать победу над «Факелом» за счет класса в матче 20-го тура РПЛ.

«Ни на каком классе «Спартак» не выиграет, это сейчас невозможно, у команды сейчас нет такого класса. «Спартак» должен играть также собранно и с полной самоотдачей, как играл с «Зенитом». Тогда он добьется результата. У «Факела» организованная команда, очень хороший тренер и они будут играть. Команда сейчас в опасной зоне находится, так что «Спартак» даже если захочет выиграть за счет класса, то результат будет отрицательный», — цитирует Гладилина Vprognoze.ru.

Матч между командами состоится 10 марта. Начало игры — в 19.00 по московскому времени.

Красно-белые идут на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России с 31 баллом после 19 туров. «Факел» располагается на 11-й строчке с 22 очками.