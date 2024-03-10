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10 марта, 14:27

Гладилин: «Ни на каком классе «Спартак» не выиграет у «Факела», это сейчас невозможно»

Алина Савинова
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Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин считает, что московская команда не сможет одержать победу над «Факелом» за счет класса в матче 20-го тура РПЛ.

«Ни на каком классе «Спартак» не выиграет, это сейчас невозможно, у команды сейчас нет такого класса. «Спартак» должен играть также собранно и с полной самоотдачей, как играл с «Зенитом». Тогда он добьется результата. У «Факела» организованная команда, очень хороший тренер и они будут играть. Команда сейчас в опасной зоне находится, так что «Спартак» даже если захочет выиграть за счет класса, то результат будет отрицательный», — цитирует Гладилина Vprognoze.ru.

Матч между командами состоится 10 марта. Начало игры — в 19.00 по московскому времени.

Красно-белые идут на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России с 31 баллом после 19 туров. «Факел» располагается на 11-й строчке с 22 очками.

Источник: Vprognoze
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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30.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
30.03 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 00:00
Локомотив – Краснодар
 - : -
30.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 00:00
Рубин – Ахмат
 - : -
30.03 00:00
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 00:00
Факел – Оренбург
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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