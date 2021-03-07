«Урал» — «Уфа»: Погребняк и Жамалетдинов выйдут в старте, Бикфалви и Голубев — в запасе
Стали известны составы «Урала» и «Уфы» на матч 21-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча пройдет 7 марта в Екатеринбурге и начнется в 14:00 мск.
«Урал»: Годзюр, Кулаков, Рыков, Страндберг, Йовичич, Калинин, Аугустыняк, Егорычев, Ибрахимай, Эль-Кабир, Погребняк.
Запасные: Коновалов, Адамов, Кузьмичев, Евсеев, Подберезкин, Емельянов, Магомадов, Бикфалви, Мишкич, Гаджимурадов, Панюков, Максименко.
«Уфа»: Беленов, Сухов, Плиев, Табидзе, Йокич, Милетич, Бизоза, Урунов, Мрзляк, Андрич, Жамалетдинов.
Запасные: Чернов, Никитин, Аликин, Дзантиев, Кротов, Голубев, Сысуев.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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