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«Урал» — «Уфа»: Погребняк и Жамалетдинов выйдут в старте, Бикфалви и Голубев — в запасе

12:53
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Стали известны составы «Урала» и «Уфы» на матч 21-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча пройдет 7 марта в Екатеринбурге и начнется в 14:00 мск.

«Урал»: Годзюр, Кулаков, Рыков, Страндберг, Йовичич, Калинин, Аугустыняк, Егорычев, Ибрахимай, Эль-Кабир, Погребняк.

Запасные: Коновалов, Адамов, Кузьмичев, Евсеев, Подберезкин, Емельянов, Магомадов, Бикфалви, Мишкич, Гаджимурадов, Панюков, Максименко.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Плиев, Табидзе, Йокич, Милетич, Бизоза, Урунов, Мрзляк, Андрич, Жамалетдинов.

Запасные: Чернов, Никитин, Аликин, Дзантиев, Кротов, Голубев, Сысуев.

Урал — Уфа

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