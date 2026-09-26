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«Зенит» прилетел в Китай — и вызвал ажиотаж. Автографы просят даже у Анюкова и Симутенкова

Гоша Чернов
Шеф отдела международного футбола
Фото ФК «Зенит»
В воскресенье — товарищеский матч с «Шанхай Шэньхуа».

Поездки за рубеж для российских клубов — всегда неординарное событие. «Зенит» — не исключение. Петербургская команда уже не один десяток лет летает в Европу, Азию и на другие континенты.

В нынешних условиях международные матчи имеют особое значение, ведь у наших команд из официальных турниров пока есть только внутренние. Однако в «Зените» понимают, что обмен опытом с клубами других стран невероятно важен. Поэтому клуб вместе с группой «Аэрофлот» регулярно организует поездки сине-бело-голубых за границу. На этот раз команда взяла на борт и спецкора «СЭ».

70 лет спустя

«Зенит» ожидало увлекательное путешествие в Китай — на матч против «Шанхай Шэньхуа», серебряного призера прошлого чемпионата, которым до августа руководил российский тренер Леонид Слуцкий.

Путь предстоял неблизкий — можно с уверенностью сказать, что это был один из самых дальних перелетов в клубной истории. Хотя это даже не второй визит «Зенита» в КНР.

В далеком 1955 году ленинградский клуб стал первым из советских, кто посетил Китай. В ходе того турне «Зенит» провел целых 11 матчей, за одним из которых с трибун наблюдал сам Мао Цзэдун. А спустя четыре года сине-бело-голубые вновь отправились в КНР, где провели еще шесть матчей.

Фото ФК «Зенит»

11 часов с комфортом

Рейс «Зенита» отправился в Шанхай из Петербурга в четверг поздно вечером. С учетом технической остановки в Красноярске лететь предстояло около 12 часов, так что вся делегация провела на борту целую ночь.

Официальный авиаперевозчик «Зенита» всегда создает для команды все условия для комфортного перелета. Этот — не исключение. Команда берет в салон подушки, причем они персональные — на каждую нанесен игровой номер футболиста. Удобные кресла, мягкие пледы и внимательный сервис бортпроводников — все это помогает легко переносить перелет даже на такие дальние расстояния.

Вскоре после взлета пассажирам принесли ужин: на выбор можно было взять курицу, стейк из лосося или филе-миньон. На часах было около полуночи, но при желании представителям делегации выдавали завтрак — например, часть футболистов с удовольствием съела сырники со сгущенкой.

Дозаправка в Красноярске заняла около часа — выходить из салона никого не заставляли, но многие все равно проснулись, чтобы размяться. Спустя еще пять часов «Зенит» добрался до Шанхая.

«Полет прошел спокойно, все прекрасно, — отметил вскоре после приземления ассистент главного тренера «Зенита» Виллиам де Оливейра. — Благодаря нашему партнеру условия перелета были очень хорошими. Кто-то поспал, а я успел посмотреть сериал и почитать».

Фото ФК «Зенит»

Теплая встреча

В аэропорту чемпионов России встречала группа китайских болельщиков «Зенита», один из которых был в сине-бело-голубой футболке с фамилией Маркизио. Увидев команду, они подбежали к игрокам и начали просить автографы с фотографиями. Футболисты приятно удивились такому приему и никому не отказали.

У отеля «Зенит» тоже встретили местные коллекционеры, причем основательно подготовленные. Они не просто просили автографы, а принесли по несколько разных фотографий едва ли не для каждого футболиста и члена тренерского штаба. Например, Александр Анюков и Игорь Симутенков оставляли подписи на нескольких снимках времен своей игровой карьеры.

Фото Гоша Чернов

Лекция в университете и мастер-класс

Вместе с командой в Китай прибыли и руководители клуба. Уже на следующий день они выступали для студентов Шанхайского университета спорта.

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов рассказал о том, как он стал топ-менеджером после футбольной карьеры. Его заместитель и исполнительный директор Максим Погорелов объяснил, как устроен спортивный блок. А советник председателя правления по международному развитию Кирилл Лата поделился нюансами переговоров сине-бело-голубых с иностранными партнерами.

«Ребята — молодцы. Я видел у них горящие глаза, им было интересно выступление, — отметил после лекции Зырянов. — Кому-то это наверняка пригодится в жизни. Даже если небольшее зерно зародилось в них по итогам сегодняшнего дня, оно прорастет — будем на это надеяться».

Фото ФК «Зенит»

Свой интерактив с будущими спортсменами был и у команды: Михаил Кержаков и Александр Ерохин провели мастер-класс для воспитанников местных школ.

На этом насыщенная программа «Зенита» в Китае не завершена. Кульминацией станет товарищеский матч против «Шанхай Шэньхуа», который состоится уже в воскресенье и начнется в 15.00 по московскому времени.

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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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