«Зенит» прилетел в Китай — и вызвал ажиотаж. Автографы просят даже у Анюкова и Симутенкова
Поездки за рубеж для российских клубов — всегда неординарное событие. «Зенит» — не исключение. Петербургская команда уже не один десяток лет летает в Европу, Азию и на другие континенты.
В нынешних условиях международные матчи имеют особое значение, ведь у наших команд из официальных турниров пока есть только внутренние. Однако в «Зените» понимают, что обмен опытом с клубами других стран невероятно важен. Поэтому клуб вместе с группой «Аэрофлот» регулярно организует поездки сине-бело-голубых за границу. На этот раз команда взяла на борт и спецкора «СЭ».
70 лет спустя
«Зенит» ожидало увлекательное путешествие в Китай — на матч против «Шанхай Шэньхуа», серебряного призера прошлого чемпионата, которым до августа руководил российский тренер Леонид Слуцкий.
Путь предстоял неблизкий — можно с уверенностью сказать, что это был один из самых дальних перелетов в клубной истории. Хотя это даже не второй визит «Зенита» в КНР.
В далеком 1955 году ленинградский клуб стал первым из советских, кто посетил Китай. В ходе того турне «Зенит» провел целых 11 матчей, за одним из которых с трибун наблюдал сам Мао Цзэдун. А спустя четыре года сине-бело-голубые вновь отправились в КНР, где провели еще шесть матчей.
11 часов с комфортом
Рейс «Зенита» отправился в Шанхай из Петербурга в четверг поздно вечером. С учетом технической остановки в Красноярске лететь предстояло около 12 часов, так что вся делегация провела на борту целую ночь.
Официальный авиаперевозчик «Зенита» всегда создает для команды все условия для комфортного перелета. Этот — не исключение. Команда берет в салон подушки, причем они персональные — на каждую нанесен игровой номер футболиста. Удобные кресла, мягкие пледы и внимательный сервис бортпроводников — все это помогает легко переносить перелет даже на такие дальние расстояния.
Вскоре после взлета пассажирам принесли ужин: на выбор можно было взять курицу, стейк из лосося или филе-миньон. На часах было около полуночи, но при желании представителям делегации выдавали завтрак — например, часть футболистов с удовольствием съела сырники со сгущенкой.
Дозаправка в Красноярске заняла около часа — выходить из салона никого не заставляли, но многие все равно проснулись, чтобы размяться. Спустя еще пять часов «Зенит» добрался до Шанхая.
«Полет прошел спокойно, все прекрасно, — отметил вскоре после приземления ассистент главного тренера «Зенита» Виллиам де Оливейра. — Благодаря нашему партнеру условия перелета были очень хорошими. Кто-то поспал, а я успел посмотреть сериал и почитать».
Теплая встреча
В аэропорту чемпионов России встречала группа китайских болельщиков «Зенита», один из которых был в сине-бело-голубой футболке с фамилией Маркизио. Увидев команду, они подбежали к игрокам и начали просить автографы с фотографиями. Футболисты приятно удивились такому приему и никому не отказали.
У отеля «Зенит» тоже встретили местные коллекционеры, причем основательно подготовленные. Они не просто просили автографы, а принесли по несколько разных фотографий едва ли не для каждого футболиста и члена тренерского штаба. Например, Александр Анюков и Игорь Симутенков оставляли подписи на нескольких снимках времен своей игровой карьеры.
Лекция в университете и мастер-класс
Вместе с командой в Китай прибыли и руководители клуба. Уже на следующий день они выступали для студентов Шанхайского университета спорта.
Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов рассказал о том, как он стал топ-менеджером после футбольной карьеры. Его заместитель и исполнительный директор Максим Погорелов объяснил, как устроен спортивный блок. А советник председателя правления по международному развитию Кирилл Лата поделился нюансами переговоров сине-бело-голубых с иностранными партнерами.
«Ребята — молодцы. Я видел у них горящие глаза, им было интересно выступление, — отметил после лекции Зырянов. — Кому-то это наверняка пригодится в жизни. Даже если небольшее зерно зародилось в них по итогам сегодняшнего дня, оно прорастет — будем на это надеяться».
Свой интерактив с будущими спортсменами был и у команды: Михаил Кержаков и Александр Ерохин провели мастер-класс для воспитанников местных школ.
На этом насыщенная программа «Зенита» в Китае не завершена. Кульминацией станет товарищеский матч против «Шанхай Шэньхуа», который состоится уже в воскресенье и начнется в 15.00 по московскому времени.
Реклама. АО «ФК «Зенит». ИНН 7812005799. ОГРН 1027810329095. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 37, лит. Щ, офис 831
2VfnxvxFu8Y
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1