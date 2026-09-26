Очередной матч Израиля был на грани срыва. Игроки сборной Ирландии провели голосование

Не первый случай за последние годы.

Лига наций УЕФА. Лига B. Группа 3.

27 сентября, 21:45. Nagyerdei Stadion (Дебрецен)

Матч Лиги наций между сборными Израиля и Ирландии оказался под угрозой бойкота со стороны части футболистов. Встреча должна состояться 27 сентября в венгерском Дебрецене, однако есть проблема — по данным СМИ, некоторые игроки гостей не хотят выходить на поле.

Не все хотят выходить на поле

Одним из первых о нежелании участвовать в матче заявил вратарь сборной Ирландии и «Болтона» Гэвин Базуну. По данным The Irish Times, голкипер сообщил партнерам по команде, что не хочет играть против Израиля. Другие футболисты также рассматривают аналогичный вариант. Обсуждения внутри сборной привели к задержке запланированных пресс-конференции и тренировки команды.

Ранее полузащитник «Бристоль Сити» Джейсон Найт также открыто высказался против проведения встречи. «Я считаю, что этот матч не должен состояться, но все же будет. Мы еще подробно это обсудим, выскажем свои мнения командой и будем действовать дальше», — сказал Найт.

По словам футболиста, он заранее понимал: перед сборной Ирландии возникнет подобная ситуация. «Это сложный вопрос. У нас в стране об этом много говорят. Я был сосредоточен на футболе в Англии, выступая в Чемпионшипе. Но я знал, такой момент наступит, поэтому уже думал об этом», — добавил Найт.

При этом еще 24 сентября капитан ирландцев Дара О'Ши говорил, что команда договорилась провести оба матча с Израилем, а возможные коллективные действия футболисты обсудят отдельно. Главный тренер Хеймир Халльгримссон ранее также признавал: дискуссия об игре действительно существует.

Все это происходит на фоне многочисленных призывов к бойкоту. Более 160 ирландских спортсменов подписали открытое письмо к национальной команде с просьбой отказаться от участия в матчах с Израилем. Аналогичным образом высказывались многие местные политики.

По последним сообщениям ирландских и израильских СМИ, число бойкотирующих футболистов может вырасти до семи. При этом сама встреча, как и планировалось, пройдет 27 сентября в Дебрецене — это подтвердил исполнительный директор Футбольной ассоциации Ирландии Дэвид Коурелл.

«Мы провели голосование среди футболистов. Большая часть состава высказалась за то, чтобы матч состоялся», — заявил Коурелл на пресс-конференции.

Ответная игра между командами запланирована на 4 октября в Бачка-Тополе в Сербии. Обе встречи вынесены на нейтральные стадионы, при этом ирландских болельщиков на них не пустят.

Фото Reuters

Матчи Израиля регулярно сопровождаются протестами

Ситуация вокруг Ирландии и Израиля — не единичная. На фоне войны в Газе игры ближневосточной сборной регулярно становятся причиной протестов со стороны болельщиков, активистов и представителей футбольных организаций.

В октябре 2025 года скандал случился в Норвегии. Перед матчем отборочного турнира чемпионата мира в Осло прошла акция протеста, на стадионе болельщики развернули палестинские флаги, а один из зрителей выбежал на поле с плакатом в поддержку Газы. Норвежская футбольная ассоциация также объявляла, что доходы от встречи с Израилем будут направлены на гуманитарную помощь палестинцам.

В Италии перед матчем отборочного турнира ЧМ-2026 с Израилем болельщики также проводили акции протеста. При этом сама сборная продолжает участвовать в турнирах УЕФА: организация не исключила команду из международных соревнований, несмотря на политическое давление и обращения отдельных федераций.

Еще одним примером стала встреча Израиля с Францией в Лиге наций в ноябре 2024 года. На трибунах звучали свист и протесты, а между болельщиками двух сборных произошла драка.