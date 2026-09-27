Спасибо болельщикам ЦСКА за память и благодарность, а Вагнеру — за его игру и улыбку. Его любили даже чужие

Обозреватель «СЭ» — о чудесном прощальном матче Вагнера Лав.

Вагнер — воплощение идентичности бразильского футбола. Это был не только его, но и ее прощальный матч

Настраивая себя на волну прощального матча Вагнера Лав, я подумал: а ведь он и есть воплощение идентичности бразильского футбола. Той, из-за которой в него влюблялись миллионы людей разных поколений по всему миру, — и той, что становится все меньше. Таких, как он, уже почти не делают — на последнем чемпионате мира в этом можно было убедиться. Бразильцы стали такие, как все.

А он был другой. Он — настоящий бразилец, какими мы их себе представляли, читая в детстве книги Игоря Фесуненко, глядя на телеэкраны, где творили свое искусство Ромарио и Бебето, Роналдо и Роналдинью. Вагнер — той же породы. Талантливый и обаятельный, веселый, позитивный, легкомысленный шалопай, который ненавидит вовремя приезжать на сборы и напряженно тренироваться. Но выходит на игру — и он бог.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Таких все любят — даже соперники и их болельщики. Спроси хоть одного поклонника «Спартака» — не тогда, а сейчас, когда сиюминутные эмоции давно отошли, — ненавидит ли он Вагнера. По-моему, для этого нужно быть совсем отмороженным — пусть даже тот делал хет-трики в спартаковские ворота, кучу раз в одиночку переворачивал матчи, поскольку ему для этого большая помощь со стороны не требовалась. Но вот как на него злиться — с его развевающимися косичками, улыбкой до ушей, милицейской фуражкой, вовремя снятой со служителя правопорядка после гола и ставшей — как мы увидели и вчера — вагнеровской «фишкой» раз и навсегда? Как можно ненавидеть человека, который воплощает в себе Любовь и даже ею называется?

Он мог соскучиться по вайбу Бразилии, уехать в какой-нибудь рандомный «Палмейрас», вернуться, быть принятым в ЦСКА с распростертыми, опять забивать, снова уехать, опять вернуться, снова забивать и делать армейцев чемпионами. Хоть у Валерия Газзаева, хоть у Леонида Слуцкого, за команды которых он вчера провел по тайму.

Вспоминаешь о нем — и улыбаешься. Как он. За кого бы ни болел. Не только и не столько потому, что он был грандиозным мастером, который стал первым иностранцем, забившим больше ста мячей в России — кстати, сотый он забил именно 26 сентября, только 2010 года, почему и была выбрана эта дата. Не только и не столько потому, что во время пребывания в ЦСКА Вагнер дважды выиграл Кубок Америки, на одном из которых был одним из лучших, если не лучшим (которым признали Робинью), и отдал голевой пас в финале против Аргентины.

Улыбаешься от его игры и образа. От счастья, которое он нес самому себе и всем окружающим каждой своей минутой на поле. Это, кстати, хорошо заметил во время прощального матча Олег Корнаухов, возглавляющий армейскую академию и отвечавший на вопрос, что должны понять о Лаве и его футболе пришедшие на матч ее воспитанники. Да вот, говорит, про счастье от игры и должны.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Хорошо, что память у болельщиков не подменена текучкой. И что впервые в нашей истории иностранца провожают из футбола в России

Наверное, и партнеров в команду «Друзья Вагнера» он плюс-минус таких же и подбирал. Потому что их футбол — особенно в первом тайме, когда Вага, как его называли в ЦСКА, играл за бразильцев, — завораживал, примагничивал. В прощальном матче на поле были более бразильские бразильцы, чем те, что выступают сейчас за их сборную. Кто вчера смотрел — тот не даст соврать.

Сам он с первой секунды не уставал открываться, хотел быть с мячом все время — и не для себя, а для команды и ее удовольствия. Куча «стенок» с его участием, импровизация за импровизацией, в которую они с Даниэлем Карвалью (ах, какой у того остался пас!) быстро включили и всех партнеров... И единственный в первом тайме гол забил именно Лав. Пробил в дальний — хлестко, идеально точно, под самую штангу, из-под защитника, почти без замаха, без единого шанса для Владимира Габулова. Скажу вам, Вага в нынешней РПЛ еще шороху бы навел. Он в отличной физической форме — недаром Алексей Березуцкий сказал, что в лучшей, чем в молодости. Поэтому и доиграл до 42.

Они кайфовали от каждого контакта с мячом, каждого взаимодействия друг с другом. Они жонглировали им, через раз пасовали пятками или из-под ноги, «шведой» и еще Бог знает как. Глядя на такое, не мог не устроить фирменную чеканку и Юрий Жирков. Но у армейских ветеранов он такой был один — ну, Алан Дзагоев еще, классно отдавший голевую Ролану Гусеву, да и вообще распасовывавший, как в лучшие годы. А у бразильцев — тех бразильцев — в крови финты и прочие выверты. И они отлично поняли, что тут они могут с ними развернуться, как нигде и никогда.

И, глядя на них, я отчего-то с тоской подумал, что это прощальный матч не только Вагнера, но и всего бразильского футбола, каким мы его знаем и любим. Или это просто поколение у пятикратных чемпионов мира сейчас такое — прагматичное, европеизированное?

Только такие, как Лав, способны спустя 13 лет после ухода из клуба собрать полный довольно большой, почти 30-тысячный стадион (на котором он, кстати, не провел ни одной официальной встречи) на прощальном матче. Это было очень приятно видеть. Болельщики ЦСКА оказались благодарными, хорошо помнящими все людьми.

Как и сам клуб, придумавший такой матч. Кажется, впервые в российской истории иностранный игрок прощается с футболом у нас в стране. И интерес это вызвало — вы сами видели какой. Весь матч полные трибуны «ВЭБ Арены» гремели: «Вагнер Лав! Вагнер Лав!»

Ностальгические матчи вообще в сегодняшней России проводятся прекрасно и пользуются спросом. Понятно почему — эмоции у наших болельщиков скапливаются и не растрачиваются ни на турнирные матчи сборной, ни на еврокубки. На что их тратить еще, помимо внутреннего чемпионата, если не на славные страницы памяти? Но в любом случае хорошо, что эта память отчетлива, не стерта, не подменена текучкой РПЛ.

Но вот отдает Карвалью голевой пас Вагнеру, как в том лиссабонском финале Кубка УЕФА, и ты понимаешь: как можно таких искусников забыть? Жалко, что его такой же, только еще более гениальный друг Роналдинью до Москвы не доехал, зато футболку герою торжества прислал, как и видео, которое под рев публики (как и от Евгения Алдонина, которому здоровья и еще раз здоровья) показали на весь стадион: «Ты подарил радость не только Бразилии, но и болельщикам по всему миру — и особенно в России»...

Это ж надо на самом деле, чтобы свой футбольный дом не какой-то посредственный, а очень талантливый бразилец нашел именно у нас — и называет ЦСКА однозначно главным клубом карьеры. А иначе, собственно, и идея прощального матча в Москве не сыграла бы. Но ЦСКА, узнав о том, что Вага решил закончить, придумал такой вариант, тот растрогался и согласился. И весь матч слал болельщикам воздушные поцелуи, а после финального свистка встал на колени.

Понятно было, что он будет рваться забить за обе команды. До перерыва, собственно, Вагнер стал единственным, кому это вообще удалось. Во втором тайме голы посыпались (в том числе от его сына), а на пути Лав вдруг встал Гильерме. Выход один на один, Вагнер пытается его обвести — локомотивец длиннющими дланями мяч у него из-под ног утаскивает. Потом бьет в ближнюю штангу. Затем забивает, но судья на линии с широченной улыбкой в ответ на его мольбу «посмотреть ВАР» разводит руки в разные стороны: ну километровый же! Затем Тошич катит мяч под удар Вагнеру — снова Гильерме тащит!

Это было уже в последней десятиминутке, и тут веселый судья Юрий Баскаков, по нраву вполне соответствующий Вагнеру, решил: что-то не заладилось у бразильца после перерыва, пора вмешиваться. И придумал пенальти, когда Гильерме, бросившись в ноги Марку Гонсалесу, сыграл в мяч. Все улыбались, не больно-то возражал даже Гиля. И Вагнер установил окончательный счет — 3:3.

Вот только почему Тошич, а не он, бил опаснейший штрафной на последних секундах? А вдруг?.. Представляете, что бы творилось, забей он?!

«Футболистом остался прежним. Но стал другой личностью»

Нашел фотографию из лета 2016 года, где мы беседуем с Вагнером на базе «Монако» в горной деревушке Ле Тюрби. Вскоре он перейдет в «Аланьяспор», где с ходу внезапно — в далеко не топ-команде! — станет лучшим снайпером чемпионата Турции.

А я тогда ахнул, увидев его... лысым. Еще недавно, каких-то три года назад, он ведь в ЦСКА был при своих фирменных косичках, без которых его и представить-то было сложно, но тут...

Не удержался и ближе к концу разговора спросил его об этом. Вага расхохотался — вопрос ему определенно понравился. И ответил он на него подробно и искренне:

— В какой-то момент я просто начал лысеть. И однажды понял, что косички больше не актуальны. Когда переезжал из Китая в Бразилию, принял решение: пора менять имидж. Но, если быть откровенным, это было связано не только с облысением. Смена прически также объяснялась желанием изменить образ мышления и показать людям и самому себе, что я уже иной, чем прежде. Нет, не в смысле футбола и отношения к нему, которое осталось прежним. А в том, что теперь я — спокойный взрослый семейный человек. Футболистом остался прежним. Но стал другой личностью.

А еще он тогда рассказывал, что Валерий Газзаев предлагал ему принять российское гражданство, и он бы сделал это, если бы к тому времени уже не сыграл за первую сборную Бразилии; что Леонид Слуцкий, как и Газзаев, выиграет еврокубок (увы, пока не сбылось); что сборная России в лице Марио Фернандеса получила одного из лучших правых защитников мира и на ЧМ-2018 он ее здорово усилит (сбылось на сто процентов)...

Я сказал ему, что он по-прежнему единственный игрок из-за рубежа, который забил в России 100+ мячей. Он воссиял и, хохоча, заметил: «И никого больше не будет!»

Тут он ошибся. Но Квинси Промес, который к нему присоединится, потом пойдет другим путем...

«Просто хочу играть!» — воскликнул Вагнер, подчеркнув, что не строит долгосрочных планов и не исключает возвращения в ЦСКА, если будет интерес — перед «Монако», по его словам, такового не было. А закончил так:

— Мне очень нравилось жить в Москве, и иногда чувствую, что мне ее не хватает. Какие классные у вас рестораны! Спасибо, Москва!

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Последнюю фразу Лав произнес по-русски. А через десять лет приехал в Москву сыграть при аншлаге свой прощальный матч. С мамой и сестрой, наносящими первый удар по мячу. И впервые выйти на поле при большом стечении публики вместе с двумя сыновьями — один из которых, Лавинью (Любвенок!), еще и забил...

А совсем уж мегакарнавал произошел бы, согласись Газзаев на предложение Вагнера сбрить усы. Мол, задолжали вы нам, Валерий Георгиевич, уже двадцать с лишним лет как. Пора!

Но Газзаев остался верен себе. Да еще и с яркой формулировкой: «Это усы победы!»

Жаль, ничего не осталось от вагнеровских косичек победы. Зато осталась его улыбка. Во весь рот. И то тепло, которое он дарил болельщикам ЦСКА. А они сейчас, столько лет спустя, убедительно показали, что срока давности у такой благодарности не бывает.