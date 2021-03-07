Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Урал» — «Уфа»: онлайн трансляция матча РПЛ

12:15
«Урал» на своем поле примет «Уфу». Фото ФК «Уфа»
«Урал» на своем поле примет «Уфу». Фото ФК «Уфа»
Теги:

В воскресенье, 7 марта, состоится матч 21-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Урал» на своем поле примет «Уфу». Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.

В первом круге победу одержал «Урал», но в недавнем матче БЕТСИТИ Кубка России уфимцы уверенно разгромили соперника 3:0.

Следить за матчем «Урал» — «Уфа» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.

Видеотрансляция матча «Урал» — «Уфа»

Урал — Уфа

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 21-й тур. «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир