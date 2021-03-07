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Мостовой дал прогноз на матч «Спартак» — «Краснодар»

12:55
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Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от центрального матча 21-го тура Тинькофф РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром».

9&nbsp;марта 2020 года. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; 0:1. &laquo;Быки&raquo; одержали победу с&nbsp;минимальным счетом.«Спартак» и «Краснодар» разойдутся миром, «Зенит» не проиграет «Рубину». Прогнозы на 21-й тур РПЛ

«Здесь трудно спрогнозировать, «Спартак» очень нас удивил в последних играх. У «Краснодара» тоже довольно-таки странная ситуация, поэтому мне проглядывается ничейный результат. Если «Спартак» еще раз проиграет, то Тедеско досрочно уволят? Вряд ли, эта история уже надоела всем. Сначала Тедеско уходит, потом не уходит и остается до лета, плюс ко всему, там вложены большие деньги. Поэтому говорить о досрочном увольнении не приходится. Если «Спартак» проиграет, то будут говорить, что так получилось, оставьте Тедеско до конца сезона, какая разница. А если «Спартак» выиграет, то все скажут, что Тедеско молодец. У него очень хитрая и удобная позиция. Выиграли или проиграли — неважно, он все равно отдыхает», — сообщил Мостовой «СЭ».

Матч «Спартак» — «Краснодар» состоится в воскресенье, 7 марта, в Москве, на стадионе «Открытие Арена». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

(Артем Бухаев)

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