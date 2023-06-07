«Урал» продлил контракт с защитником Маминым

«Урал» объявил о продлении контракта с защитником Артемом Маминым. Срок действия соглашения с 25-летним игроком не уточняется.

«Желаем Теме как можно больше игровой практики и результативной игры в составе нашей команды в следующем сезоне», — говорится в сообщении клуба.

Мамин перешел в «Урал» из «Спартака» в 2019 году. В сезоне-2022/23 защитник провел 14 матчей во всех турнирах и отметился результативной передачей.

«Урал» занял 11-е место в чемпионате России, набрав 36 очков в 30 матчах.