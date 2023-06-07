«Енисей» — «Факел»: прямая трансляция стыкового матча

В среду, 7 июня «Енисей» примет «Факел» на своем поле в первом стыковом матче за право выступать в РПЛ в следующем сезоне.

Игра пройдет в Красноярске и начнется в 15.00 по московскому времени. «СЭ» проведет прямую текстовую трансляцию встречи, видеотрансляция будет доступна в прямом эфире на федеральном спортивном канале и сайте matchtv.ru.

«Факел» занял 14-е место в турнирной таблице РПЛ по итогам сезона-2022/23, «Енисей» стал четвертым в Первой лиге.

Ответный матч между «Факелом» и «Енисеем» пройдет в Воронеже 10 июня. Победитель по сумме двух встреч будет выступать в Российской премьер-лиге в сезоне-2023/24.