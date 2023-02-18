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Сегодня, 19:03

«Урал» победил армянский «Арарат» в товарищеском матче

Иван Шитик
Корреспондент
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«Урал» победил армянский «Арарат» в товарищеском матче со счетом 2:0.

В первом тайме в составе российской команды отличился полузащитник Эрик Бикфалви.

Во второй тайме преимущество команды увеличил нападающий Рай Влут, который реализовал пенальти.

ФК Урал
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 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
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 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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