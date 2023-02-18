«Урал» победил армянский «Арарат» в товарищеском матче

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«Урал» победил армянский «Арарат» в товарищеском матче со счетом 2:0.

В первом тайме в составе российской команды отличился полузащитник Эрик Бикфалви.

Во второй тайме преимущество команды увеличил нападающий Рай Влут, который реализовал пенальти.