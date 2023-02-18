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Антонин Кински: «Жду, что Россия вернется на международную арену. Уверен, так и будет»

Алина Савинова
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Бывший вратарь «Сатурна» Антонин Кински рассказал, что хочет видеть возвращение России на международную арену.

«Конечно, я жду, что Россия вернется на международную арену. Я думаю, что даже европейские спортсмены в этом заинтересованы, потому что повысится конкуренция. Мне кажется, что в самое ближайшее время возвращения России не будет. Однако я уверен в том, что все наладится и все будет как было раньше. Я ожидаю возвращения России на международную арену. Уверен, что это так и будет. Но я не знаю, когда это произойдет», — приводит «Чемпионат» слова Кински.

Весной 2022 года российские клубы и сборную отстранили от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5001843-antonin-kinski-zhdu-vozvrascheniya-rossii-na-mezhdunarodnuyu-arenu-uveren-vsyo-naladitsya.html
Футбол
Антонин Кински
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