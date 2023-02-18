Антонин Кински: «Жду, что Россия вернется на международную арену. Уверен, так и будет»

Бывший вратарь «Сатурна» Антонин Кински рассказал, что хочет видеть возвращение России на международную арену.

«Конечно, я жду, что Россия вернется на международную арену. Я думаю, что даже европейские спортсмены в этом заинтересованы, потому что повысится конкуренция. Мне кажется, что в самое ближайшее время возвращения России не будет. Однако я уверен в том, что все наладится и все будет как было раньше. Я ожидаю возвращения России на международную арену. Уверен, что это так и будет. Но я не знаю, когда это произойдет», — приводит «Чемпионат» слова Кински.

Весной 2022 года российские клубы и сборную отстранили от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.