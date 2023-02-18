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«Сочи» переиграл «Факел» в товарищеском матче

Иван Шитик
Корреспондент
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«Сочи» 18 февраля переиграл «Факел» в товарищеском матче на тренировочном сборе.

Сочинцы выиграли у воронежцев со счетом 4:2.

Товарищеский матч. Клубы

«Факел» (Воронеж) — «Сочи» — 2:4 (1:3)

Голы: Жоаозиньо, 6 (0:1). Заика, 8 (0:2). Мелкадзе, 36 (0:3). Шипунов, 69 (0:4).

«Сочи»: Адамов (Заболотный, 46), Терехов (Маргасов, 46), Цаллагов (Юрганов, 46), Заика (Миладинович, 46), Мещанинов, Сиссако (Кравцов, 46), Нобоа (Шипунов, 46), Бурмистров (Батырев, 46), Жоаозиньо (Джорджевич, 46), Макарчук (Шарипов, 70), Мелкадзе (Федоров, 46).

18 февраля.

ФК Сочи
ФК Факел (Воронеж)
4
1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Торпедо
 - : -
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 - : -
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Филипе Силва Малком

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Зенит

 12
П
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Спартак

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Квинси Промес

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Краснодар

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Локомотив

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