Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский открыл счет в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала».

На 53-й минуте футболист вышел один на один с вратарем соперника Ильей Помазуном, обыграл его и отправил мяч в пустые ворота.

25-летний Зиньковский забил свой третий гол в сезоне-2021/22.