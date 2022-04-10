На 10-й минуте матча 24-го тура Тинькофф чемпионата России «Урал» — «Крылья Советов» ошиблись арбитр Кирилл Левников и его первый ассистент Егор Болховитин. Гости открыли счет, гол забил Глен Бейл, но не было зафиксировано положение «вне игры» у другого самарца — Максима Глушенкова.

Нападающий «Крыльев» забежал за линию офсайда и в момент удара по воротам перекрыл обзор голкиперу «Урала» Илье Помазуну (тому пришлось немного наклониться в попытке следить за действиями бившего).

Скриншот «Матч Премьер».

Это заметили видеоассистенты — дебютант Антон Фролов, страхующий его Евгений Турбин и Роман Усачев. Они предложили Левникову посмотреть повтор эпизода, после чего судья отменил взятие ворот.