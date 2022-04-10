«Уфа» ни разу не побеждала «Сочи» в рамках РПЛ

В воскресенье, 10 апреля, состоится матч 24-го тура Тинькофф-чемпионата России, в котором «Уфа» на своем поле примет «Сочи». Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.

В первом круге чемпионата сочинцы обыграли соперника со счетом 3:1. В рамках премьер-лиги «Уфа» ни разу не побеждала «Сочи», но в пяти очных встречах трижды команды играли вничью.

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Уфа» — «Сочи» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.