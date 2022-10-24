«Урал» — «Крылья Советов»: Бейл получил красную карточку

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл получил красную карточку в матче 14-го тура РПЛ против «Урала».

Он сыграл руками в своей штрафной, когда пытался заблокировать удар по пустым воротам.

Главный арбитр встречи Кирилл Левников удалил футболиста после подсказки ВАР.