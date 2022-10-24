Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:57

«Урал» — «Крылья Советов»: Бейл получил красную карточку

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл получил красную карточку в матче 14-го тура РПЛ против «Урала».

Он сыграл руками в своей штрафной, когда пытался заблокировать удар по пустым воротам.

Главный арбитр встречи Кирилл Левников удалил футболиста после подсказки ВАР.

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
24 окт, 17:30. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Крылья Советов
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Урал
Гленн Бейл
Кирилл Левников
9
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Панарин — главная звезда старта сезона в НХЛ. Теперь «Рейнджерс» идут за кубком
Роднина раскритиковала Загитову: «Оправдывает себя, что из маленького города»
Минобороны привело силы и средства в готовность на случай взрыва Киевом «грязной бомбы»
Путин проведет 25 октября заседание совета по обеспечению потребностей ВС РФ
На Украине допустили проведение массовой мобилизации
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 14-й тур: «Зенит» — «Сочи», «Локомотив» — «Динамо» и другие матчи
Терюшков о работе Гогниева в «Химках»: «У каждого кредита доверия есть конечная точка»
«Зенит» — «Сочи»: стартовые составы команд
«Урал» — «Крылья Советов»: Левников ошибочно удалил самарца Бейла
«Спартак» летом проявлял интерес к нападающему «Урала» Гаджимурадову
Полузащитник Магомедов уверен, что «Химки» не вылетят из РПЛ
Лихачев — о «Динамо» в РПЛ: «В этих оставшихся до зимней паузы матчах будет максимально важно сыграть на результат»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лихачев — о «Динамо» в РПЛ: «В этих оставшихся до зимней паузы матчах будет максимально важно сыграть на результат»

«Урал» — «Крылья Советов»: Каштанов открыл счет с пенальти
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 0 : 2
22.10 16:30
Факел – Ростов
 1 : 1
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 1 : 3
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 2 : 2
23.10 16:30
Спартак – Химки
 5 : 0
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 1 : 0
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 10
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 13 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 14 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости