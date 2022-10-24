Лихачев — о «Динамо» в РПЛ: «В этих оставшихся до зимней паузы матчах будет максимально важно сыграть на результат»

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев поделился мнением о серии «Динамо» из трех побед. Бело-голубые обыграли «Локомотив», «Оренбург» в РПЛ и «Ростов» в Кубке России

«Последние матчи «Динамо» оставили очень хорошее впечатление, три победы подряд, в каждом матче было забито по три мяча, что, собственно говоря, вызывает определенный оптимизм. Потому что именно в атаке не так много получалось до этого момента.

Понятно, что общекомандный баланс игры пока еще только предстоит окончательно найти, есть ошибки, недоработки. Например, нельзя пропускать такие мячи, как в игре с «Локо», когда только 20 секунд успели сыграть. Тут надо сохранять предельную концентрацию, тем более сейчас, когда наступает такой отрезок сезона, где очень многое может решиться. Именно в этих оставшихся до зимней паузы матчах будет максимально важно сыграть именно на результат и собрать как можно больше очков, а по весне уже попытаться втянуться в борьбу за более высокие места", — приводит «РБ Спорт» слова Лихачева.

На данный момент бело-голубые с 23 очками находятся на 7-м месте в турнирной таблице РПЛ. 29 октября «Динамо» сыграет с «Химками» в рамках 15-го тура чемпионата России.