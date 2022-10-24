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Лихачев — о «Динамо» в РПЛ: «В этих оставшихся до зимней паузы матчах будет максимально важно сыграть на результат»

Алина Савинова
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Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев поделился мнением о серии «Динамо» из трех побед. Бело-голубые обыграли «Локомотив», «Оренбург» в РПЛ и «Ростов» в Кубке России

«Последние матчи «Динамо» оставили очень хорошее впечатление, три победы подряд, в каждом матче было забито по три мяча, что, собственно говоря, вызывает определенный оптимизм. Потому что именно в атаке не так много получалось до этого момента.

Понятно, что общекомандный баланс игры пока еще только предстоит окончательно найти, есть ошибки, недоработки. Например, нельзя пропускать такие мячи, как в игре с «Локо», когда только 20 секунд успели сыграть. Тут надо сохранять предельную концентрацию, тем более сейчас, когда наступает такой отрезок сезона, где очень многое может решиться. Именно в этих оставшихся до зимней паузы матчах будет максимально важно сыграть именно на результат и собрать как можно больше очков, а по весне уже попытаться втянуться в борьбу за более высокие места", — приводит «РБ Спорт» слова Лихачева.

На данный момент бело-голубые с 23 очками находятся на 7-м месте в турнирной таблице РПЛ. 29 октября «Динамо» сыграет с «Химками» в рамках 15-го тура чемпионата России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/mihail-lihachev-v-ostavshihsya-do-pauzy-matchah-dinamo-vazhno-sy-grat-na-rezul-tat/
ФК Динамо (Москва)
Михаил Лихачев
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 0 : 2
22.10 16:30
Факел – Ростов
 1 : 1
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 1 : 3
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 2 : 2
23.10 16:30
Спартак – Химки
 5 : 0
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 1 : 0
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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Спартак

 11
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Федор Чалов

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