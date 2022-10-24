Лихачев — о «Динамо» в РПЛ: «В этих оставшихся до зимней паузы матчах будет максимально важно сыграть на результат»
Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев поделился мнением о серии «Динамо» из трех побед. Бело-голубые обыграли «Локомотив», «Оренбург» в РПЛ и «Ростов» в Кубке России
«Последние матчи «Динамо» оставили очень хорошее впечатление, три победы подряд, в каждом матче было забито по три мяча, что, собственно говоря, вызывает определенный оптимизм. Потому что именно в атаке не так много получалось до этого момента.
Понятно, что общекомандный баланс игры пока еще только предстоит окончательно найти, есть ошибки, недоработки. Например, нельзя пропускать такие мячи, как в игре с «Локо», когда только 20 секунд успели сыграть. Тут надо сохранять предельную концентрацию, тем более сейчас, когда наступает такой отрезок сезона, где очень многое может решиться. Именно в этих оставшихся до зимней паузы матчах будет максимально важно сыграть именно на результат и собрать как можно больше очков, а по весне уже попытаться втянуться в борьбу за более высокие места", — приводит «РБ Спорт» слова Лихачева.
На данный момент бело-голубые с 23 очками находятся на 7-м месте в турнирной таблице РПЛ. 29 октября «Динамо» сыграет с «Химками» в рамках 15-го тура чемпионата России.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|36-16
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|28-15
|26
|
4
|Ростов
|14
|7
|5
|2
|25-20
|26
|
5
|Краснодар
|14
|7
|3
|4
|27-20
|24
|
6
|Ахмат
|14
|7
|2
|5
|22-21
|23
|
7
|Динамо
|14
|6
|5
|3
|24-17
|23
|
8
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
9
|Оренбург
|14
|6
|1
|7
|24-33
|19
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|14
|3
|4
|7
|17-25
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Факел
|14
|1
|9
|4
|17-24
|12
|
14
|Локомотив
|14
|3
|3
|8
|17-29
|12
|
15
|Химки
|14
|2
|3
|9
|13-28
|9
|
16
|Торпедо
|14
|1
|3
|10
|7-25
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|0 : 2
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|1 : 1
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|1 : 3
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|2 : 2
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|5 : 0
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|1 : 0
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|10
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|13
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|14
|1
|2