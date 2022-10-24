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Сегодня, 17:58

«Урал» — «Крылья Советов»: Каштанов открыл счет с пенальти

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Урала» Алексей Каштанов отличился в матче 14-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

Он реализовал пенальти в первом тайме — 1:0.

Отметим, что защитник самарцев Гленн Бейл получил красную карточку за игру рукой в своей штрафной площади.

Главный арбитр встречи Кирилл Левников удалил футболиста после подсказки ВАР.

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
24 окт, 17:30. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Крылья Советов

ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Урал
Алексей Каштанов
4
5
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«Урал» — «Крылья Советов»: Бейл получил красную карточку

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