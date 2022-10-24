«Урал» — «Крылья Советов»: Каштанов открыл счет с пенальти

Нападающий «Урала» Алексей Каштанов отличился в матче 14-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

Он реализовал пенальти в первом тайме — 1:0.

Отметим, что защитник самарцев Гленн Бейл получил красную карточку за игру рукой в своей штрафной площади.

Главный арбитр встречи Кирилл Левников удалил футболиста после подсказки ВАР.