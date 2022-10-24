«Урал» — «Крылья Советов»: Каштанов открыл счет с пенальти
Нападающий «Урала» Алексей Каштанов отличился в матче 14-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».
Он реализовал пенальти в первом тайме — 1:0.
Отметим, что защитник самарцев Гленн Бейл получил красную карточку за игру рукой в своей штрафной площади.
Главный арбитр встречи Кирилл Левников удалил футболиста после подсказки ВАР.
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|
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