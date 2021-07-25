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«Урал» — «Краснодар»: Кордоба дебютировал в составе краснодарцев

18:54
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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба вышел на замену во втором тайме матча 1-го тура Тинькофф чемпионата России против «Урала». Он дебютировал в официальном матче в составе «быков».

Согласно заявлению на официальном сайте «Краснодара», футболист подписал контракт с «быками» на четыре года.

Кордоба выступал за «Герту» с лета 2020 года. На его счету 7 голов и 2 результативных передачи в 21 матче за берлинцев.

Урал — Краснодар

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Иван Шитик все материалы автора

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