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ЦСКА — «Уфа»: команды назвали стартовые составы, Влашич остался в запасе

18:54
Никола Влашич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Никола Влашич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Уфы» на матч 1-го тура Тинькофф чемпионата России, сообщает официальный сайт РПЛ.

Хорватский полузащитник армейцев Никола Влашич остался в запасе московской команды. Ранее итальянские СМИ сообщали об интересе к футболисту со стороны «Милана».

Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев — Щенников, Васин, Дивеев, Фернандес — Мухин, Ахметов, Обляков, Бохинен — Заболотный, Чалов.

Запасные: Боков, Набабкин, Дзагоев, Кучаев, Тикнизян, Бистрович, Марадишвили, Бийол, Влашич, Зайнутдинов, Яковлев, Эджуке.

Стартовый состав «Уфы»: Беленов — Йокич, Журавлев, Плиев, Милетич, Бауэр — Камилов, Иванов, Мрзляк — Саплинов, Кротов.

Запасные: Кузнецов, Никитин, Ботака-Иобома, Голубев, Агаларов, Фищенко, Бизоза, Жамалетдинов, Касинтура.

Встреча ЦСКА — «Уфа» пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», начало — в 20.00 (мск).

ЦСКА — Уфа

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/match/match_14567.html

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