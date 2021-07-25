ЦСКА — «Уфа»: команды назвали стартовые составы, Влашич остался в запасе
Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Уфы» на матч 1-го тура Тинькофф чемпионата России, сообщает официальный сайт РПЛ.
Хорватский полузащитник армейцев Никола Влашич остался в запасе московской команды. Ранее итальянские СМИ сообщали об интересе к футболисту со стороны «Милана».
Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев — Щенников, Васин, Дивеев, Фернандес — Мухин, Ахметов, Обляков, Бохинен — Заболотный, Чалов.
Запасные: Боков, Набабкин, Дзагоев, Кучаев, Тикнизян, Бистрович, Марадишвили, Бийол, Влашич, Зайнутдинов, Яковлев, Эджуке.
Стартовый состав «Уфы»: Беленов — Йокич, Журавлев, Плиев, Милетич, Бауэр — Камилов, Иванов, Мрзляк — Саплинов, Кротов.
Запасные: Кузнецов, Никитин, Ботака-Иобома, Голубев, Агаларов, Фищенко, Бизоза, Жамалетдинов, Касинтура.
Встреча ЦСКА — «Уфа» пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», начало — в 20.00 (мск).
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