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«Рубин» пошутил над слухами об уходе Хвичи в топ-клубы Европы

18:47
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«Рубин» в своем Twitter пошутил над слухами по поводу ухода полузащитника Хвичи Кварацхелии.

Клуб опубликовал фото 20-летнего грузинского футболиста с картонной табличкой в руках, на которой написано: «Хватит писать, что я ухожу куда-то».

Напомним, ранее сообщалось об интересе к Хвиче нескольких топ-клубов Европы. Среди них менхенгладбахская «Боруссия», «Милан», «Ювентус», «Бавария» и другие.

В прошлом сезоне Кварацхелия провел 23 матча за казанскую команду, забил 4 гола и сделал 8 результативных передач. Его контракт с «Рубином» действует до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает Хвичу в 18 миллионов евро.

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Владимир Иванов все материалы автора

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