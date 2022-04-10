«Уфа» — «Сочи»: видеообзор матча 24-го тура РПЛ

«Сочи» победил «Уфу» в матче 24-го тура Тинькофф чемпионата России. Встреча в Уфе завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

У «Сочи» голы забили нападающий Матео Кассьерра и полузащитник Артур Юсупов. У «Уфы» очередной голы забил форвард Гамид Агаларов.

«Сочи» прервал трехматчевую серию без побед и поднялся на четвертое место в таблице РПЛ (42 очка). «Уфа» идет на 15-й строчке (21 очко).