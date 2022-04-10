Экс-тренер молодежки ЦСКА Аксёнов оценил дебют Ушакова в РПЛ

Бывший тренер молодежной команды ЦСКА Андрей Аксенов оценил дебют нападающего армейцев Егора Ушакова в матчах Тинькофф РПЛ с «Химками» и «Уралом».

«Учитывая его дебют в РПЛ, Егор очень неплохо сыграл с «Уралом» и «Химками», — цитирует аксенова «Чемпионат». — Но пока рано говорить, что он «зажигает». У Егора есть хорошие качества, но ему необходимо окрепнуть физически, чтобы в каждой игре выходить на поле и выступать стабильно хорошо. В матче с «Химками» я был на стадионе. Очень рад за него, за его дебютный гол в РПЛ. Мы переписываемся, я поздравляю его после каждой игры. Знаю, что впереди у него должна быть хорошая карьера».

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.