На 8-й и 11-й минутах матча 24-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Арсенал» арбитр Владислав Безбородов дважды ошибочно не наказал гостей 11-метровым ударом.

Сначала он, находясь на значительном расстоянии от Александра Соболева и Артема Сокола, не мог увидеть детали их единоборства. В действия судьи вмешались его видеоассистенты Анатолий Жабченко и Екатерина Курочкина.

«Спартак» — «Арсенал». Скриншот трансляции.

После проверки они предложили самому судье посмотреть видеозапись. Но и в этом случае Безбородов не квалифицировал действия защитника как нарушение правил и воздержался от назначения пенальти.

«Спартак» — «Арсенал». Скриншот трансляции.

Между тем, Сокол действовал безрассудно, он сделал движение ногой в направлении голеностопа соперника и попал ему туда шипами. Следовало наказать туляка 11-метровым ударом и желтой карточкой.