«Уфа» снова обратилась в «Спартак» с предложением по Урунову

«Уфа» сделала «Спартаку» очередное предложение о покупке узбекского полузащитника Остона Урунова. Об этом «СЭ» рассказал директор московского клуба по развитию и коммуникациям Антон Фетисов.

«Уфа» вновь обратилась к нам по поводу приобретения Урунова. На этот раз сумму в миллион евро уфимцы попросили разбить более чем на год, хотя изначально в их предложении речь траншах и отсрочке платежей не шла.

Теперь «Уфа» вдруг готова платить тремя траншами и только в 2022 году: в феврале, июне и сентябре. Такое предложение клуб рассматривать не готов, поэтому «Спартак» сделал ответное предложение с условием выплаты всех платежей до конца нынешнего календарного года, а первый транш в 70% суммы ждем в течение месяца с момента подписания трансферного соглашения. Ответа мы пока не получили", — сказал Фетисов.

Урунов перешел в «Спартак» в августе 2020-го из «Уфы». Хавбек провел за красно-белых 8 матчей и забил один гол. В феврале вернулся в уфимский клуб на правах аренды с возможностью выкупа у москвичей.