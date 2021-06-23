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«Уфа» снова обратилась в «Спартак» с предложением по Урунову

21:15
Остон Урунов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Остон Урунов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Уфа» сделала «Спартаку» очередное предложение о покупке узбекского полузащитника Остона Урунова. Об этом «СЭ» рассказал директор московского клуба по развитию и коммуникациям Антон Фетисов.

«Уфа» вновь обратилась к нам по поводу приобретения Урунова. На этот раз сумму в миллион евро уфимцы попросили разбить более чем на год, хотя изначально в их предложении речь траншах и отсрочке платежей не шла.

Теперь «Уфа» вдруг готова платить тремя траншами и только в 2022 году: в феврале, июне и сентябре. Такое предложение клуб рассматривать не готов, поэтому «Спартак» сделал ответное предложение с условием выплаты всех платежей до конца нынешнего календарного года, а первый транш в 70% суммы ждем в течение месяца с момента подписания трансферного соглашения. Ответа мы пока не получили", — сказал Фетисов.

Урунов перешел в «Спартак» в августе 2020-го из «Уфы». Хавбек провел за красно-белых 8 матчей и забил один гол. В феврале вернулся в уфимский клуб на правах аренды с возможностью выкупа у москвичей.

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