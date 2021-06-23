Дубль Чалова помог ЦСКА обыграть «Винер-Нойштадт» в товарищеском матче

В товарищеском матче ЦСКА выиграл у австрийского «Винер-Нойштадт» со счетом 3:1.

Главным героем встречи стал форвард «армейцев» Федор Чалов, который оформил дубль и ассистировал Илье Шкурину.

Армейцы одерживают победу в первом товарищеском матче на сборах #ЦСКАвАвстрии! pic.twitter.com/VHjfZFOkh0 — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) June 23, 2021

Товарищеские матчи. Клубы

«Винер-Нойштадт» — ЦСКА — 1:3 (1:0)

Голы: Биндер, 43 (1:0). Чалов, 49 (1:1). Чалов, 61 (1:2). Шкурин, 84 (1:3).

ЦСКА (стартовый состав): Акинфеев, Конюхов, Набабкин, Марадишвили, Аванесян, Пряхин, Обляков, Бохинен, Н`Диайe, Шкурин, Галоян.

23 июня. Винер-Нойштадт. Стадион «Wiener Neustadter Stadion».