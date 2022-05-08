«Арсенал» — «Краснодар»: стартовые составы на матч 28-го тура РПЛ

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Сегодня, 8 апреля, «Арсенал» на своем поле примет «Краснодар» в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ. Стали известны стартовые составы команд.

«Арсенал» (Тула): Левашов, Смольников, Сокол, Степанов, Ткачев, Беляев, Гулиев, Кангва Э., Костадинов, Кангва К., Марков.

Запасные: Коченков, Шамов, Суханов, Кулешич, Хабибов, Луценко, Панченко, Аджоев, Деспотович.

«Краснодар»: Сафонов, Сорокин, Исаенко, Пивоваров, Литвинов, Ионов, Мацукатов, Сперцян, Кривцов, Манелов, Олусегун.

Запасные: Городов, Агкацев, Сухоренко, Рейхмен, Ильин, Апеков, Самко.