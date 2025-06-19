Тюкавин: «У «Динамо» каждый год не меняются планы. Мы постараемся бороться за трофеи»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин в разговоре с «СЭ» оценил шансы клуба на трофей.

— У Карпина не очень много трофеев, равно как и у «Динамо». С этой точки зрения усиливается вера в то, что это сотрудничество как раз станет плодотворным.

— У «Динамо» каждый год не меняются планы. Мы постараемся бороться за трофеи. И в этом году будет то же самое. Постараемся занять самое высокое место.

13 июня «Динамо» объявило о назначении Валерия Карпина новым главным тренером команды. 56-летний специалист подписал контракт с бело-голубыми до лета 2028 года.

В прошедшем сезоне команда заняла пятое место в чемпионате России.