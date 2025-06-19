Агент Денисова: «Находимся в диалоге со «Спартаком», но у Дани есть желание попробовать себя в Европе»

Агент Александр Маньяков, представляющий интересы защитника «Спартака» Даниила Денисова, в интервью «СЭ» рассказал о будущем футболиста.

«Мы где-то месяц назад встречались с Кахигао (спортивный директор «Спартака», — Прим. «СЭ»). «Спартак» сказал, что выйдет с предложением по новому контракту. Но вообще у Дани есть желание попробовать себя в европейском футболе. Он отдает себе отчет, что найти достойный клуб будет сложно. И абы куда никто не пойдет. Потому что менять «Спартак» на какой-то второразрядный клуб не выход. Но мы работаем. Со «Спартаком», повторюсь, находимся в диалоге по новому соглашению», — сказал Маньяков «СЭ».

В минувшем сезоне 22-летний Денисов провел 36 матчей за «Спартак» во всех турнирах и отметился 3 результативными передачами.