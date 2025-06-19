Лещук — о тренировках Карпина: «Самое основное — много моментов по дисциплине»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук поделился с «СЭ» эмоциями от первых тренировок под руководством нового главного тренера Валерия Карпина.

— У вас новый тренер, Валерий Карпин, с которым уже успели провести тренировку. Какая сейчас атмосфера в команде?

— Много моментов по дисциплине. Пока что прошло лишь несколько тренировок, и прежде всего эти моменты сильно бросились в глаза. Идет работа над набором формы. Других моментов он еще не успел нам объявить. Самое основное — много моментов по дисциплине. (Разговор проходил после первого дня работы Карпина в «Динамо». — Прим. «СЭ»).

— Как провел отпуск?

— Был в Ботсване, путешествовал по Африке. Было сафари, получил много эмоций от этой поездки.

13 июня «Динамо» объявило о назначении Валерия Карпина новым главным тренером команды. 56-летний специалист подписал контракт с бело-голубыми до лета 2028 года.

В прошедшем сезоне команда заняла пятое место в чемпионате России.