Роспотребнадзор уведомил «Лоокомтив», что на матч 4-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив — «Зенит», который состоится 15 августа на «РЖД Арене», может быть допущено до 3000 человек, сообщает сайт клуба.

«В связи с этим встречу смогут посетить только владельцы сезонных абонементов. Информация о допуске на матч будет направлена вам на электронную почту, привязанную к личному кабинету на официальном сайте.

Обратите внимание: до появления рекомендаций об увеличении квоты зрителей клуб приостанавливает продажу абонементов на текущий сезон. О возобновлении продаж мы сообщим дополнительно», — говорится в заявлении московского клуба.