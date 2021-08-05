На матч «Локомотив» — «Зенит» будет допущено 3 000 человек
19:13
Роспотребнадзор уведомил «Лоокомтив», что на матч 4-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив — «Зенит», который состоится 15 августа на «РЖД Арене», может быть допущено до 3000 человек, сообщает сайт клуба.
«В связи с этим встречу смогут посетить только владельцы сезонных абонементов. Информация о допуске на матч будет направлена вам на электронную почту, привязанную к личному кабинету на официальном сайте.
Обратите внимание: до появления рекомендаций об увеличении квоты зрителей клуб приостанавливает продажу абонементов на текущий сезон. О возобновлении продаж мы сообщим дополнительно», — говорится в заявлении московского клуба.
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