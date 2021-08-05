Зарема Салихова ответила Ольге Смородской: «Не люблю полных. У них процессы замедленные и реакция запоздалая»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, в своем Telegram-канале отреагировала на заявление экс-президента «Локомотива» Ольги Смородской.

Смородская ранее заявила: «Зарема — пустое место, никто и звать ее никак. Федун виноват в цирке в «Спартаке».

«Не люблю полных. У них процессы замедленные и реакция запоздалая», — написала Зарема.