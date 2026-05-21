Тренер «Зенита» Семак отметил плотную борьбу в последних трех сезонах РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отметил особенности трех последних сезонов РПЛ.

«Последние три года в нашем чемпионате идет очень плотная и тяжелая борьба практически до самого последнего тура, до самой последней минуты. Для болельщиков это очень хорошо и интересно — смотреть чемпионат и матчи, которые проходят с таким накалом. Особенность последних трех лет заключается в том, что три года назад три команды, в двух последних розыгрышах две команды претендуют на чемпионство, набирая при этом большое количество очков, мало ошибаясь. В этом есть определенная сложность, цена ошибок очень высока», — цитирует Семака ТАСС.

В сезоне-2025/26 сине-бело-голубые выиграли чемпионат России в 11-й раз. По этому показателю петербургский клуб обошел «Спартак», в активе которого 10 трофеев.