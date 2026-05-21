Источник: Джикия может перейти в «Ахмат» летом 2026 года

«Ахмат» намерен подписать контракт с защитником «Антальяспора» Георгием Джикией, сообщает Telegram-канал Sport Baza.

По данным источника, в трансфере 32-летнего россиянина лично заинтересован главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов. При этом грозненцы хотели подписать защитника в зимнее трансферное окно, однако до предметных переговоров дело не дошло.

С учетом того, что «Антальяспор» вылетел из турецкой Суперлиги, переход российского защитника стал более реальным.

Джикия играет за турецкую команду с июля 2025 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2027 года.

В сезоне-2025/26 в 17 матчах защитник отметился 2 голами.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.

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