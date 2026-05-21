«Урал» обратится в КДК после спорного гола в переходном матче с махачкалинским «Динамо»

«Урал» подаст обращение в КДК РФС после спорного гола, забитого в ворота команды в VK Видео переходном матче за право выступать в РПЛ против махачкалинского «Динамо».

«Мы будем подавать обращение в КДК РФС. Мы считаем, что гола не было, на записи с технической камеры видно, что мяч не пересек линию ворот, — сказал Иванов. — Лайнсмен, во-первых, не добежал, во-вторых, не видел момента, поэтому непонятно, почему он решил засчитать гол. Мы считаем, что это несправедливо и судья совершил роковую ошибку, которая повлияла на результат», — цитирует президента екатеринбургского клуба Иванова ТАСС.

Нападающий «Динамо» Миро на 5-й минуте добил мяч головой после удара хавбека Мехди Мубарика в перекладину. Вратарь «Урала» Александр Селихов отбил удар и поймал мяч на линии ворот. Главный арбитр Антон Фролов засчитал гол после сигнала от помощника и подтвердил свое решение после переговоров с ВАР Иваном Абросимовым.

Ответная встреча между командами пройдет 23 мая в Каспийске и начнется в 16.00 по московскому времени.